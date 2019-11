Aankomst Sinterklaas in Jistrum

Publicatie: za 23 november 2019 22.00 uur

JISTRUM - Op zaterdag 23 november is Sinterklaas in een oude legerjeep in Jistrum aangekomen. Een aantal Pieten vergezelden de Sint op een tandem.

Veel kinderen en ouders stonden op Sinterklaas en de Pieten te wachten. Ondanks de kou waren zij gekomen om de Sint en zijn Pieten welkom te heten. Het fanfare orkest Joost Wiersma zorgde voor de muziek.

