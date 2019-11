Auto raakt in de sloot in Kollum

Publicatie: za 23 november 2019 20.09 uur

KOLLUM - Op de Hesseweg in Kollum is zaterdagavond een auto in de sloot geraakt. De bestuurder reed op de Hesseweg richting Kollum toen hij in een flauwe bocht de macht over het stuur verloor en hierdoor met zijn auto in de sloot belandde.

De bestuurder kon zelfstandig uit de auto klimmen, waarna hij eerst zijn vrouw heeft ingelicht en zij heeft de hulpdiensten gebeld. De bestuurder is onderzocht door het ambulancepersoneel. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld.

FOTONIEUWS