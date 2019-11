Taxibusje en auto in botsing in Kollumerzwaag

Publicatie: za 23 november 2019 17.54 uur

KOLLUMERZWAAG - Op de kruising van de Foarwei met de Koarteloane in Kollumerzwaag zijn zaterdag een auto en een taxibusje van Jobinder met elkaar in botsing gekomen. De taxi werd in de zij geramd door de personenauto. De oorzaak was een voorrangsfout. De taxi kwam vanaf de Triemsterloane en wilde kruising oversterken terwijl de auto reed vanaf De Westereen richting Veenklooster.

De hulpdiensten werden om 17.26 uur gealarmeerd. Er zijn drie personen gewond geraakt: de taxichauffeur, de bijrijder en de bestuurder van de auto. Naast de politie en drie ambulances werd ook de traumahelikopter gealarmeerd.

De traumaheli is nog wel naar Kollumerzwaag gevlogen maar de inzet was niet meer nodig. De heli is dan ook niet geland en direct teruggevlogen naar de basis.

