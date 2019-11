Defecte pomp: zwembad t/m maandag gesloten

Publicatie: za 23 november 2019 16.09 uur

BURGUM - Zwembad De Wetterstins in Burgum is zondag en maandag gesloten in verband met technische storing: een defecte pomp.

“We weten nog niet of het bad dinsdag open kan. Excuses voor het ongemak.“ aldus De Wetterstins.