Aldtsjerk krijgt brug volgende week terug

Publicatie: za 23 november 2019 11.15 uur

ALDTSJERK - De originele brug van Aldtsjerk wordt volgende week weer teruggeplaatst. Het gaat voorlopig alleen om de onderbouw. De monumentale bovenbouw wordt later geplaatst. Dit betekent dat de brug de komende tijd nog niet gebruikt kan worden door de scheepvaart.

De monumentale brug over de Moark werd in juni van dit jaar stuk gereden door een vrachtwagen. De bovenbouw werd destijds verwijderd en er werd een noodbrug geplaatst om het vaarverkeer tijdens het vaarseizoen mogelijk te maken.

Donderdag 28 november wordt het oorspronkelijke brugdek teruggeplaatst. De brug is die dag vanaf 7.00 uur tot het einde van de middag gestremd voor alle verkeer. Nadat de brug weer is geplaatst, is de brug weer beschikbaar voor het autoverkeer. "Omdat het vaarseizoen nu voorbij is hebben we besloten het brugdek zonder bovenbouw terug te plaatsen." aldus de gemeente Tytsjerksteradiel.

De bovenbouw kan nog niet worden hersteld omdat de gemeente in afwachting is van de vergunningverlening. Omdat het om een monumentale brug gaat, duurt dit langer dan bij een reguliere vergunning.

Om te voorkomen dat de brug opnieuw wordt beschadigd, is er wel een beperking ingesteld: De gemeente: "We willen voorkomen dat de brug na herstel wederom wordt aangereden en/of beschadigd. Daarom gaan we een breedtebeperking instellen van 2,20m. De breedtebeperking brengen we ook fysiek aan met uitneembare paaltjes. Auto’s (en fietsers en voetgangers) kunnen gewoon over de brug blijven rijden. Grotere voertuigen (vrachtauto’s, landbouwverkeer, bussen) kunnen via de provinciale weg rijden."