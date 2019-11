Burgumse betrapt op diefstal van boodschappen

Publicatie: za 23 november 2019 10.59 uur

LEEUWARDEN - Een 48-jarige vrouw uit Burgum is vrijdag door de politie aangehouden na een winkeldiefstal. Omstreeks 17.30 uur had ze geprobeerd om boodschappen ter waarde van 70 euro te stelen in een winkel aan de Schrans in Leeuwarden.

De verdachte werkte aanvankelijk niet mee nadat ze betrapt was. De stadswachten waren snel ter plaatse voor hulp en konden de verdachte boeien. Ze werd later overgedragen aan de politie.