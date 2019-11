Vrouw steelt tas: â€˜Ik ben niet een ordinaire diefâ€™

Vrouw steelt tas: ‘Ik ben niet een ordinaire dief’

Publicatie: za 23 november 2019 08.35 uur

LEEUWARDEN - "Ik ben niet een of andere ordinaire dief", zei een 51-jarige inwoonster van Heerenveen vrijdag tegen rechter Tom Wiersma. De vrouw stond terecht omdat ze op 28 september vorig jaar in een supermarkt in Gorredijk een tas had gestolen. Het was volgens de verdachte geen 'gewone' diefstal. Ze had de tas zien liggen en kon de drang om hem mee te nemen niet weerstaan. "Ik dacht in een flits: die neem ik mee", zei ze.

Compleet in paniek

Van wat er zich daarna afspeelde, was ze volgens eigen zeggen ‘een heel stuk’ kwijt. Bij een andere supermarkt had ze een deel van de inhoud van de tas achtergelaten. Vervolgens was ze bij haar zus - die van niets wist - in de auto gestapt en weggereden. Toen de telefoon afging die nog in de tas zat, raakte de vrouw 'compleet in paniek'. Bij haar zus thuis had ze de andere spullen in een put gegooid.

Voelde niet gehoord

Ze had vrijdag nog steeds moeite om te omschrijven waarom ze het had gedaan. "Eerder deed ik het nooit", zei de Heerenveense. Via camerabeelden van de winkel en het kenteken van de auto van de zus kwam de politie bij haar terecht. Van de officier van justitie kreeg ze een voorstel om de zaak buiten de rechter om af te doen. Ze moest de schade betalen - ruim 900 euro = een werkstraf van 40 uur uitvoeren en zich laten behandelen. Daar was ze niet in meegegaan. "Ik voelde me heel erg niet gehoord", zei ze.

'De stomste dingen'

Ze heeft wel hulp gezocht, ze is momenteel in behandeling. "Ik ben keihard aan het werk om te voorkomen dat het weer gaat gebeuren", aldus de verdachte. Toch had ze terwijl ze al in therapie was, weer gestolen. "De stomste dingen, een ansichtkaart, lippenstift", zei ze. Als ze gestrest is, gaat ze voortaan niet meer alleen naar een winkel. Voor de eigenares van de tas was het een erg onaangename ervaring geweest, bleek op de zitting. De vrouw heeft zelfs twee weken in de ziektewet gezeten.

'Zakkenrollerij'

"Er zitten veel persoonlijke spullen in een tas", wist officier van justitie Riemke van der Zee. De diefstal deed de officier nog het meeste denken aan zakkenrollerij. "Dit is een hele brutale diefstal". Van der Zee eiste een werkstraf van 20 uur plus 40 uur voorwaardelijk. De rechter liet de persoonlijke situatie van de verdachte iets zwaarder wegen, hij legde de geëiste werkstraf geheel voorwaardelijk op met een proeftijd van twee jaar. De Heerenveense krijgt reclasseringstoezicht en ze moet de behandeling voortzetten. Aan de eigenares van de tas moet ze een schadevergoeding van 962 euro betalen.