PvdA verliest raadszetel: van 3 naar 1

Publicatie: vr 22 november 2019 17.53 uur

DOKKUM - De PvdA in de gemeente Noardeast-Fryslân staat er letterlijk 'alleen' voor. Alleen boegbeeld Gryte Schaafstal is nu nog raadslid van de PvdA nadat collega raadslid Cootje Klinkenberg-Franken vrijdag bekendmaakte dat ze uit de PvdA stapt. Ze laat weten: "Vanaf de verkiezingscampagne en de start van de nieuwe gemeente is de samenwerking in de fractie moeizaam geweest. De fractie belandde van het ene in het andere interne conflict."

"Het verschil van mening over de invulling van de rol als oppositiepartij is voor mij cruciaal. Ik ben in deze raadsperiode altijd solidair geweest maar voor mij is van vertrouwen en goede samenwerking geen sprake meer." Klinkenberg zegt dat ze de landelijke PvdA trouw blijft en lid blijft. Lokaal gaat ze verder met de zetel en partijnaam 'Actief Links Lokaal'. Ze blijft zich inzetten om het gedachtegoed van de PvdA in Noardeast-Fryslân uit te uitdragen.

In juni van dit jaar stapte ook al raadslid Kevin Merkus uit de PvdA-fractie. Hij maakte de overstap naar de lokale partij S!N.