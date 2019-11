Ramptoeristen in afgebrande boerderij

Publicatie: vr 22 november 2019 17.15 uur

LEEUWARDEN - Samen met zijn maat uit Franeker (35) besloot een 31-jarige inwoner van Aldeboarn om begin juli een kijkje te nemen in een goeddeels afgebrande boerderij aan de Van Sminiaweg in Haskerdijken. Een dag eerder had er een grote brand gewoed, de schuur van de boerderij was volledig afgebrand, het woongedeelte had veel schade opgelopen. Rechter Tom Wiersma vroeg zich af wat de mannen had bezield, om in een afgebrande boerderij te gaan sneupen.

Out van de GHB

‘Ik was gewoon nieuwsgierig, hoe het er uit zag na de brand’, zei de Aldeboarnster. Hij had zoiets nog nooit gezien. ‘Alles was helemaal zwart’, zei de man. De indringers werden overlopen door de eigenaar van de boerderij. ‘Ik ken hem wel’, zei de Aldeboarnster, die zelf op een bank lag te slapen. Hij was out gegaan van de GHB. ‘Er was ook een beetje alcohol in het spel’, bekende de verdachte. Zijn maat was op zoek gegaan naar bruikbare spulletjes en werd betrapt met postzegels, usb-kabels en een hamer op zak.

Brutale insluiping

Terwijl de Aldeboarnster werd onderzocht door ambulancemedewerkers, werd de Franeker tegengehouden door omstanders die inmiddels te hulp waren geschoten. Officier van justitie Riemke van der Zee had geen goed woord over voor de brutale insluiping. ‘Dit is gewoon jatten’, zei ze tegen de Franeker.

Nieuwsgierigheid die niet gepast is

De Aldeboarnster had er niets van meegekregen dat zijn maat spullen had gepikt. Hij had zich schuldig gemaakt aan huisvredebreuk, vond Van der Zee, die de term ‘ramptoerisme’ in de mond nam. De rechter gaf de man, overeenkomstig de eis, een boete van 350 euro. ‘Dit was nieuwsgierigheid die niet gepast is’, zei Wiersma. De Franeker kreeg voor de diefstal een werkstraf van 40 uur, plus 60 uur voorwaardelijk.