Jistrumer wil gestolen sloep niet teruggeven

Publicatie: vr 22 november 2019 16.15 uur

LEEUWARDEN - Een 35-jarige inwoner van Jistrum is vrijgesproken van heling van een gestolen sloep. De man zat vrijdag niet alleen voor rechter Tom Wiersma: naast hem zat degene die hem in oktober vorig jaar de sloep had verkocht, een 32-jarige inwoner van Lelystad. Hij werd wel veroordeeld voor heling, de man kreeg een werkstraf van 80 uur.

Niets loos

De Jistrumer zei dat hij de sloep te goeder trouw had gekocht. Hij handelt altijd via Whatsapp en Marktplaats en rook geen onraad toen de sloep eind oktober werd aangeboden. Hij stuurde zijn buurman erop uit om de boot op te halen. Er leek niets loos te zijn, zeker omdat de verkoper, de Lelystedeling, zijn eigen id-papieren liet zien en de buurman zelfs binnenliet in de woning van zijn moeder.

Boot beschadigd

Ook de prijs, 1250 euro, wees er niet op dat er een luchtje aan de boot zat. Volgens de Jistrumer ontbrak er van alles – kussens, de buitenboordmotor – en was de boot beschadigd. Bovendien stond de sloep niet als gestolen op de bekende websites. Dat was op zich logisch, de sloep was de avond ervoor gestolen. De eigenaar had 10.000 euro voor de boot betaald.

Zwijgrecht

Toen de Jistrumer een koper vond, ging de bal rollen. De nieuwe eigenaar ontdekte dat boot inmiddels wel als gestolen gesignaleerd stond. Via de koper en de Jistrumer kwam de politie bij de Lelystedeling terecht. Nadat hij zich bij de politie op zijn zwijgrecht had beroepen, beweerde hij op de zitting dat hij de boot voor een kennis verkocht. Alles wat boven de 1000 euro werd geboden, was voor hem.

Geen verstand van boten

Hoewel hij zichzelf een watersportliefhebber noemde, zou hij geen verstand hebben van boten, alleen van buitenboordmotoren. Een verhaal dat er bij officier van justitie Riemke van der Zee niet in ging. ‘Onzin, dit slaat nergens op’. Zij eiste voor Lelystedeling, die een lang strafblad heeft, een maand cel plus twee maanden voorwaardelijk. De Jistrumer was ‘te naïef’ geweest, vond de officier. Zij eiste een werkstraf van 90 uur.

‘Neem uw verlies’

De boot zou terug moeten naar de rechtmatige eigenaar. De Jistrumer was het daar niet mee eens. Hij vond dat hij geen straf verdiende en hij was ook niet van plan om de boot terug te geven. De rechter vond zijn verhaal geloofwaardig en sprak de man vrij. Wiersma drukte hem wel op het hart om de boot terug te geven. Een terugvorderingsprocedure via de civiele rechter zou hem veel geld kunnen kosten. Het eind van het liedje was volgens Wiersma dat hij aan het kortste eind zou trekken. ‘Neem uw verlies en geef de boot terug. U gaat een civielrechtelijke procedure verliezen’.