Drie auto's in botsing door voorrangsfout

Publicatie: vr 22 november 2019 13.53 uur

BURGUM - Een voorrangsfout leidde vrijdag rond het middaguur tot een botsing in Burgum waarbij drie auto's betrokken waren. De bestuurder van een zwarte VW Polo kwam vanaf het gemeentehuis en wilde links afslaan naar de Lageweg. Hij zag een automobiliste over het hoofd die vanaf de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg richting het gemeentehuis reed. De twee auto's kwamen in botsing en raakte daarbij ook een blauwe auto die vanaf de Lageweg kwam.

Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij. De vrouw in de witte auto had last van de borst. Ze is gecontroleerd door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft geholpen met de afhandeling van het ongeval.

