Uniek: Photogifts.nl print foto's op hout

Publicatie: vr 22 november 2019 12.10 uur

BOLSWARD - Photogifts.nl introduceert een nieuwe innovatie: Foto op Houtvorm. "Bij dit nieuwe product combineren wij twee van onze populairste producten, print op houten latjes en foto's in vorm. Geen enkele andere aanbieder durft dit te leveren. Photogifts.nl wel!"

Foto's geprint op vuren-, lariks- of ayoushout latjes zijn al jaren populaire producten, deze foto's op hout worden altijd aangeboden in een rechthoek. Geen enkele aanbieder levert dit soort producten in een aparte vorm. Photogifts.nl bedrukt foto's op hout en verwerkt deze verder tot hartjes, cirkels of ovalen en dàt is uniek in Nederland. Alle formaten zijn bijna mogelijk en de fotoafdrukken zijn van dezelfde topkwaliteit als de overige producten.

"Die topkwaliteit bereiken wij door alle foto's in hoge kwaliteitsmodus (fine-art) direct op het hout te printen met een Durst P10." Eigenaar Geoffrey Schippers: "Photogifts.nl in Bolsward timmert al sinds 2007 aan de weg als fotodecoratie aanbieder. Als relatief kleine speler laten wij graag ons ambacht zien en in het grote veld aan aanbieders onderscheiden wij ons graag door nieuwe producten en -ontwikkelingen. Met ons gemotiveerde team laten we aan de markt zien dat we vooruitstrevend en onderscheidend zijn".

"Juist nu Sinterklaas en Kerst voor de deur staat willen we iedereen kennis laten maken met onze nieuwste producten. We hebben er enkele maanden over gedaan om het product op de juiste manier door te ontwikkelen, maar zijn er nu klaar voor. Zowel technisch in ons eigen ontwikkelde bestelsysteem alsook in ons productieproces."

