Jongen zwaargewond na aanrijding met auto

Publicatie: do 21 november 2019 18.13 uur

DRACHTEN - Een jongen is donderdagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden door een autombilist. Het ongeval vond plaats omstreeks 16.55 uur op de Nijverheid in Drachten. De bestuurder van de zwarte VW Touran raakte onwel, schepte het slachtoffer en botste vervolgens tegen een voertuig en kwam tot stilstand tegen twee andere voertuigen.

Twee ambulances kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De voetganger is na behandeling ter plaatse met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hij raakte zwaargewond bij het ongeval.

Tijdens het onderzoek werd een groot gedeelte van de weg en de tuin afgezet voor onderzoek. De politie is een lange tijd bezig geweest om het ongeval in kaart te brengen. In de avond heeft berger BCF de beschadigde voertuigen geborgen.

FOTONIEUWS