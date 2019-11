De Flexibele Makelaar viert 10-jarig bestaan

Publicatie: do 21 november 2019 15.43 uur

SURHUISTERVEEN - In november bestaat De Flexibele Makelaar precies 10 jaar. Om dit te vieren organiseert het makelaarskantoor daarom een 10-daagse feestweek van maandag 25 november tot en met woensdag 4 december.

In deze week wordt er op diverse prijzen getrakteerd voor iedereen die hiervoor in aanmerking wil komen. Directeur Wieger van der Velde heeft er veel zin in: “Wij zijn een gezellig team en vieren daarom het feest graag samen met u. Wij trakteren u dan ook graag!”

In zowel Surhuisterveen als Grootegast worden diverse activiteiten georganiseerd en worden er prijzen weggegeven. Aan jong en oud is gedacht, want voor de kinderen wordt er onder andere een kleurplatenwedstrijd georganiseerd.

De hoofdprijs van deze feestweek bestaat maar liefst uit twee prijzen voor één en dezelfde persoon. Deze prijs bestaat uit een schoonmaker voor een dag én twee kaartjes naar de Huishoudbeurs 2020 in de RAI Amsterdam, inclusief een compleet verzorgde busreis.

Om kans te maken op de hoofdprijs en de vele andere prijzen dient u de social media-kanalen (Facebook en Instagram) en de website van de Flexibele Makelaar in de gaten te houden. In de weken 48 en 49 wordt er getrakteerd op vele prijzen. Daarnaast staat de taart en koffie op kantoor Surhuisterveen en Grootegast elke dag klaar. "U bent van harte welkom!"

Al 10 jaar flexibel

De Flexibele Makelaar bestaat tien jaar; in deze tien jaar is er een hoop veranderd. Oprichter van het bedrijf Eddy van der Velde startte het bedrijf in 2009. Dit deed hij samen met NVM-makelaar Alie Storteboom-Hoogsteen.

Inmiddels telt het bedrijf 8 medewerkers en is het makelaarskantoor een begrip in Surhuisterveen en omstreken. Zo introduceerde De Flexibele Makelaar als allereerste van Nederland een eigen matchingsysteem: de Flexibele Match. Tevens is de website van De Flexibele Makelaar in 2018-2019 bekroond tot de beste makelaarswebsite van Nederland.