Celstraf voor stelen van hulpbehoevende bejaarden

Publicatie: do 21 november 2019 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een 52-jarige vrouw die als particulier verpleegkundige hulp geld stal van hulpbehoevende bejaarden, is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van acht maanden en tien maanden voorwaardelijk. De vrouw heeft vorig jaar en dit jaar op zeker vijf adressen in Friesland en Drenthe geld gestolen van hulpbehoevende bejaarden. Ze is vaker veroordeeld voor diefstal en flessentrekkerij.

Vier adressen

De vrouw, ze heeft momenteel geen vast woonadres, liep begin dit jaar in Sneek tegen de lamp toen de mensen waar ze als verpleegkundige in huis was, ontdekten dat ze twee portemonnees en geld misten. De verdachte bekende dat ze op vier andere adressen – in Grou, Elahuizen, Akkrum en het Drentse Schoonoord – ook geld had gestolen. De slachtoffers waren stuk voor stuk op leeftijd en hulpbehoevend.

‘In de stress’

De vrouw is volgens de rechtbank ‘berekenend te werk gegaan’ en ze heeft misbruik gemaakt van het in haar gestelde vertrouwen. Ze zei dat ze schulden had en daardoor ‘in de stress’ was geschoten. Er is sprake van persoonlijkheidsproblematiek, door deskundigen aangeduid als ‘impulsiviteit’, waardoor de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar is. Ze moet zich van de rechtbank klinisch laten behandelen, omdat eerdere behandelingen niet het gewenste resultaat hadden.

Geen beroepsverbod

De officier van justitie verzocht de rechtbank om een beroepsverbod op te leggen, zodat de vrouw nooit weer werkzaam kan zijn in de zorg. De wet laat zo’n verbod volgens de rechtbank niet toe. Ook het – tegen de gewoonte in – niet geanonimiseerd publiceren van het vonnis, ook een eis van de officier, wees de rechtbank ook van de hand. De rechtbank oordeelde dat het met naam en toenaam noemen van de verdachte ‘niet proportioneel’ zou zijn. De vrouw komt onder toezicht van de reclassering en ze krijgt hulp bij het wegwerken van de schulden. Ze moet ruim 1300 euro terugbetalen.