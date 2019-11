Fietspad Reitlânsfeart bij Ryptsjerk geopend

Publicatie: do 21 november 2019 13.09 uur

RYPTSJERK - Het fietspad langs de Reitlânsfeart tussen Ryptsjerk en Hurdegaryp is donderdag officieel geopend. Samen met de dorpsbelangen van Ryptsjerk en Hurdegaryp, CBS Alpha uit Ryptsjerk en Amber Vis opende wethouder Tytsy Willemsma het pad. Amber Vis kreeg een setje fietslampjes van de wethouder en deelde zelf lampjes uit aan de kinderen van de basisschool. Het pad is één van de maatregelen vanuit de Gebiedsontwikkeling Centrale As.

De 14-jarige Amber schreef vorig jaar een brief naar de gemeente over een onveilige oversteek naar de Westerdijk. Amber haar school staat in Burgum en ze moet meermaals oversteken met haar fiets. De fiets- en wandelverbinding langs de Reitlânsfeart was een grote wens in de gemeente Tytsjerksteradiel. Daarnaast liggen er plannen voor het aanleggen van een fietspad vanuit Ryptsjerk naar de E10.

Landbouwverkeer niet meer over openbare weg

Het fiets- en wandelpad is voor Ryptsjerk en de Trynwâlden van belang als recreatieve fiets- en wandelverbinding tussen de Trynwâlden en Hurdegaryp. Daarnaast kan de dam die gerealiseerd is, door landbouwverkeer worden gebruikt als oversteek. Hierdoor hoeft het vee en/ of de landbouwvoertuigen niet meer over de openbare weg. Ook is de Reitlânsfeart opgeschoond.