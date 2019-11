'Duik in het verleden' in de bibliotheek

Publicatie: do 21 november 2019 12.09 uur

DRACHTEN - Het was woensdagmiddag gezellig druk in de bibliotheek in Drachten. In samenwerking met Smelne's Erfskip werd een middag georganiseerd met als thema de geschiedenis van Drachten.

In de bibliotheek lagen oude krantenknipsels, plakboeken, oude foto's en ook oude film- en videopnamen klaar om te bekijken. Bezoekers konden ook zelf materiaal meenemen om te laten zien. De inloopmiddag was gratis te bezoeken en de opkomst was groot.

FOTONIEUWS