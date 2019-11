Auto botst op bewegwijzeringsbord

Publicatie: do 21 november 2019 09.51 uur

DRACHTEN - Een auto is woensdagnacht rond 4.48 uur op een bewegwijzeringsbord gebotst bij de afrit in de richting van Heerenveen bij Drachten.

Vermoedelijk had de bestuurder door de mist de afslag te laat gezien en botste daardoor tegen de paal. De politie en ambulance kwamen ter plaatse. Het is niet bekend of het ambulancepersoneel ook iemand heeft meegenomen naar het ziekenhuis. Berger Tolman heeft het voertuig geborgen.