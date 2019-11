Voetganger aangereden op rotonde Lauwers

Publicatie: wo 20 november 2019 20.04 uur

DRACHTEN - De hulpdiensten zijn woensdagavond gealarmeerd voor een ongeval op de Lauwers. Op de rotonde werd omstreeks 19.13 uur een voetganger aangereden. Omstanders kwamen direct hulpverlenen. Het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de voetganger behandeld in de ambulance.

Of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk is, is onbekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

FOTONIEUWS