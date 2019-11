Dit is het geworden: finish Elfstedentocht

Publicatie: wo 20 november 2019 19.59 uur

LEEUWARDEN - De finish van de Elfstedentocht is vanaf vandaag echt zichtbaar. Een grote boog over het water vormt een Elfstedenkruisje, in de avond met de verlichting aan geeft dit een prachtig effect.

Met behulp van een hijskraan is woensdag het kunstwerk over het water van de Bonkevaart geplaatst. Saskia Hoogendoorn en Martijn Wijnands van Tijdmakers hebben het kunstwerk bedacht.

Aan het begin van de avond stond de boog volledig op zijn plek en was hij op het stroom aangesloten. De, in felheid verstelbare, verlichting werd even getest. Op 28 november wordt het kunstwerk officieel onthuld door burgemeester Buma. Tot die tijd blijft het licht uit.

FOTONIEUWS