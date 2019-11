Hevige mist: vrouw rijdt in Trekvaart

Publicatie: wo 20 november 2019 18.14 uur

KOLLUM - Een vrouw is woensdagavond met haar Chevrolet de Trekvaart bij Kollum ingereden. Ze reed vanaf een oprit de weg op en zag weinig vanwege de mist. Niet veel later belandde ze met haar voertuig in de vaart langs de Trekweg.

De hulpdiensten werden om 17.43 uur gealarmeerd voor het ongeval. De vrouw wist tijdig uit het voertuig te komen en werd opgevangen in een woning. Een berger moest er aan te pas komen om het voertuig uit de vaart te takelen. Daarvoor werd de Trekweg tijdelijk om 19.15 uur afgesloten door de politie.

FOTONIEUWS