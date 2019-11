Gaslekkage op de Oude Nering in Drachten

Publicatie: wo 20 november 2019 17.41 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten is woensdag om 16.28 uur gealarmeerd voor een gaslekkage op de Oude Nering in Drachten. Door mogelijk graafwerkzaamheden was een gasleiding gaan lekken.

De brandweer heeft metingen verricht en lage druk uitgelegd om het risico te verkleinen. Liander is met drie monteurs ter plaatse gekomen om het lek te dichten. De brandweer kon na een half uur retour naar de kazerne.

FOTONIEUWS