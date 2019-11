Finish Elfstedentocht krijgt waardig kunstwerk

Publicatie: wo 20 november 2019 16.00 uur

LEEUWARDEN - De finish van de Elfstedentocht heeft sinds vandaag een waardig kunstwerk gekregen. Een gele paal herinnerde tot dusver aan de eindstreep van de meest beroemde schaatstocht in de wereld. Een grote boog in de vorm van het Elfsteden-kruisje markeert nu het eindpunt aan de Bonkefeart.

Met behulp van een hijskraan is het kunstwerk in de middag over het water van de vaart geplaatst. De boog heeft dezelfde vorm als het Elfstedenkruisje. Na de officiële onthulling zal het kunstwerk 's avonds verlicht zijn. Saskia Hoogendoorn en Martijn Wijnands van Tijdmakers hebben het kunstwerk bedacht.

FOTONIEUWS