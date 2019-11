Pakketbezorger rijdt in bocht fietsster aan

Publicatie: wo 20 november 2019 15.16 uur

DAMWâLD - Een fietsster is woensdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Ald Mear in Damwâld. Ze kwam omstreeks 14.15 uur in botsing met een pakketbezorger die tegelijkertijd door de bocht reed.

De vrouw werd door de spiegel aan de bestuurderskant geraakt en kwam ten val. Het wiel klapte dubbel door de aanrijding. De vrouw is na behandeling ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de aanrijding verder afgehandeld met de bestuurder van de bestelbus.