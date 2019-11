Verhuurster: weet niks van wietplantage

Publicatie: wo 20 november 2019 15.15 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige vrouw uit Drachten die een woning aan de Vlasakkers verhuurde waar eind april een wietplantage werd aangetroffen, is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur plus 60 uur voorwaardelijk. Politierechter Chris Beuker oordeelde dat niet bewezen kon worden dat de vrouw bij de kwekerij betrokken is geweest. Daar ging de officier van justitie wel vanuit: hij eiste een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand.

Gezoem van ventilatoren

De kwekerij werd ontdekt na een tip van een omwonende. Die had doorgegeven dat de ramen waren afgeplakt en dat er gezoem van ventilatoren te horen was. De tipgever was in zekere zin ervaringsdeskundige: hij had zelf ook ooit een wietplantage gehad. De politie deed op 25 april een inval. In drie verschillende ruimtes stonden 505 wietplanten. De stroom werd illegaal afgetapt.

Onderhuren

De woning stond op naam van de verdachte. Ze verklaarde dat ze de woning in juni vorig jaar had gehuurd. Toen ze op zoek ging naar een medehuurder kreeg ze via haar vader in Albanië de naam van een man die wel wilde onderhuren. Volgens de verdachte is ze daarna nauwelijks in de woning geweest, ze zou voornamelijk bij een vriendin in Rotterdam hebben ingewoond. Tot een week voor de inval zou ze niets van een kwekerij hebben geweten. Uit angst voor de huurder durfde ze niets tegen de politie te zeggen.

Matras op de grond

De officier ging er vanuit dat de vrouw wel degelijk vaker in Drachten was dan ze wilde doen geloven. Zo lag er in de woonkamer een matras op de grond. De rechter ging daar ook van uit. ‘Ik denk dat u het wist en dat u gewoon de ogen dicht heeft gedaan’. Wat volgens de rechter niet te bewijzen viel, was dat de Drachtster op een of andere manier heeft meegeholpen met het kweken van de plantjes.

‘Plukze’ van 59.000 euro

Daardoor viel ook niet te bewijzen dat de vrouw geld had verdiend met de kwekerij of de verkoop van de plantjes. De officier had aanvankelijk een ‘Plukze’-vordering ingediend van ruim 59.000 euro. Die vordering was gebaseerd op de berekening van de politie. De politie was uitgegaan van de aangetroffen plantenresten, de hoogte van de planten en stofresten die erop zouden duiden dat de kwekerij al maandenlang in werking was.