Vrouw krijgt werkstraf voor klap met scooterhelm

Publicatie: wo 20 november 2019 14.41 uur

LEEUWARDEN - Een klap met een scooterhelm kwam een 19-jarige inwoonster van Drachten woensdag op een werkstraf van 30 uur te staan. Die straf kreeg de vrouw woensdag bij verstek van politierechter Chris Beuker. De Drachtster had in de nacht van 16 juni op het fietspad langs de Stationsweg in haar woonplaats met de helm om zich heen staan zwaaien. Zelf had ze daarover bij de politie verklaard dat ze een vriend wilde helpen die met iemand aan het vechten was.

Zwaaien met scooterhelm

De Drachtster hoorde bij een groepje van vier dat op het fietspad reed. Haar vrienden waren op de fiets, zelf zat ze achterop een scooter. Bij het passeren van een ander groepje ontstond er onenigheid: de ene groep zou de andere groep hebben afgesneden. Tijdens de ruzie zwaaide de Drachtster met de scooterhelm om zich heen. Ze raakte een meisje en een jongen.

'Gewone' mishandeling

De jongen kreeg een klap tegen het hoofd, hij zou even buiten westen zijn geweest. Hij moest voor een scan naar het ziekenhuis, daar zou niets ernstigs zijn geconstateerd. Omdat er verder niets bekend was over het letsel en hoe hard er nu precies met de helm was geslagen, kwam de rechter niet tot een poging zware mishandeling. Een ‘gewone’ mishandeling kon volgens Beuker wel worden bewezen.

Proeftijd verlengen

De Drachtster liep bovendien nog in een proeftijd: ze was door de kinderrechter veroordeeld wegens diefstal en heling tot een werkstraf van 20 uur, plus 20 uur voorwaardelijk. De rechter besloot om die voorwaardelijke straf niet om te zetten in een definitieve werkstraf. Hij verlengde de proeftijd met een jaar, zodat de Drachtster nog iets langer onder toezicht van de reclassering kan blijven.