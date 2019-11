Woudabrug bij Ee gestremd vanwege werkzaamheden

Publicatie: wo 20 november 2019 10.21 uur

EE - Het verkeer moet volgende week rekening houden met een stremming (overdag) bij de Woudabrug bij Ee. Tussen 25 en 29 november worden er werkzaamheden uitgevoerd door de firma Rusthoven. Het werk vindt dagelijks plaats tussen 8.30 en 16.00 uur.

Vanwege het werk is het mogelijk dat de brug voor een langere periode gesloten is voor het verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid via Dokkumer Nieuwe Zijlen. De werkzaamheden duren maximaal een week.