Eis 2 jaar cel voor klap met glas in discotheek

Publicatie: di 19 november 2019 16.53 uur

LEEUWARDEN - Officier van justitie Lisa de Graaf eiste dinsdag twee jaar cel voor een steekpartij met een glas in de rokersruimte van een discotheek aan de Noordkade in Drachten. Volgens de officier heeft een 23-jarige Drachtster in de nacht van 17 februari een 29-jarige man uit een dorpje in Smallingerland met een drinkglas in het gezicht gestoken. De Drachtster ontkende in alle toonaarden.

Zes verklaringen

Hij beweerde dat hij in de bewuste nacht niet eens in de discotheek is geweest. Hij zou bij zijn vader en stiefmoeder hebben geslapen. Hij was van slag omdat zijn relatie op de klippen was gelopen. Lijnrecht tegenover zijn lezing staan de verklaringen van zes personen, waaronder het slachtoffer, twee beveiligers en twee politieagenten. Het slachtoffer wees de verdachte aan als degene die hem met het glas heeft gestoken. Een beveiliger had de Drachtster na de steekpartij naar buiten begeleid, wat weer was gezien door een andere beveiliger.

Een hand gegeven

De agenten hadden de verdachte herkend van camerabeelden van die nacht in de discotheek. De uitbater van de discotheek had de Drachtster die avond zelfs een hand gegeven. Zelfs al zou de Drachtster bij zijn ouders hebben geslapen, dan nog levert dat volgens de officier geen sluitend alibi op. De ouders gingen om half twee slapen, de steekpartij was ‘s nachts om een uur of 3. De Drachtster had volgens de officier genoeg tijd om naar de disco te gaan.

Twee maanden op vrije voeten

De man liep in een proeftijd, hij was net twee maanden op vrije voeten nadat hij een celstraf van twee jaar had uitgezeten voor een mislukte ripdeal. Samen met zijn tweelingbroer had hij in oktober 2016 een boerderij aan de Nijtap in Opeinde overvallen. De bewoonster werd hardhandig aangepakt terwijl de broers op zoek waren naar wiet. Er bleek helemaal geen wietplantage in de boerderij te zijn. Bovenop de twee jaar cel kreeg de Drachtster in mei 2017 anderhalf jaar voorwaardelijke celstraf. De officier verzocht de rechtbank om de helft van de helft van die voorwaardelijke straf om te zetten in een definitieve gevangenisstraf.

Proeftijd verlengen

Van de resterende negen maanden zou de proeftijd met een jaar moeten worden verlengd. Volgens de reclassering en een begeleider zou dat vergaande gevolgen hebben omdat de Drachtster juist zijn leven op de rails lijkt te hebben. Hij heeft een woning en hij is aan het werk. Hij heeft in een verslavingskliniek gezeten en zou nu helemaal alcohol- en drugsvrij zijn. Advocaat Bert de Boer vond dat zijn cliënt moet worden vrijgesproken. Volgens De Boer bevat het dossier teveel twijfels en onduidelijkheden. ‘Hij heeft wel degelijk een alibi’, stelde de raadsman. Het slachtoffer wil 1200 euro smartengeld van de verdachte. De man liep een blijvend litteken op aan het voorhoofd. Een scan wees onlangs uit dat er waarschijnlijk ook nog een stukje glas onder de huid zit.

De rechtbank doet op 3 december uitspraak.