Eerste namen Dokk'em Open Air 2020 bekend

Publicatie: di 19 november 2019 13.51 uur

DOKKUM - Nile (USA), Haken (UK) en Crystal Lake (JP) zijn de eerste namen voor Dokk'em Open Air 2020. Het heeft even geduurd, maar achter de schermen werkte de organisatie al een tijdje aan de aankomende editie. Binnenkort volgen nog veel meer bands en maakt men ook de headliners bekend.

De dertiende editie van Dokk'em Open Air vindt plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli met twee podia, een camping en een pre-party op de donderdagavond.

Nile (USA)

Deathmetal-grootheden zijn het. Nile maakt al jaren furore met hun complexe technische deathmetal geïnspireerd door het Oude Egypte en de historie uit het Midden-Oosten. Nog altijd onder leiding van zanger en gitarist Karl Sanders komt de Amerikaanse band je omverblazen op Dokk’em Open Air.

Kenmerkend voor Nile zijn de complexe en vooral snelle riffs en drums; een show van deze band gaat niet zomaar aan je voorbij. Al vanaf het begin weet de band opzien te baren door te vernieuwen en de lat extreem hoog te leggen. Ze behoren dan ook tot de ‘catacomben van deathmetal’. Combineer de complexe muziek met de diepe, diepe brul van Karl Sanders en teksten en thema’s over het Oude Egypte, historie uit het Midden-Oosten en een vleugje H.P. Lovecraft, en het plaatje is compleet. Albums als ‘In Their Darkened Shrines’ en ‘Annihilation of the Wicked’ behoren zeker in de top-zoveel van essentiële (death)metalablums en met hun nieuwste album ‘Vile Nilotic Rites’ zetten ze de deathmetaltraditie vrolijk voort!

Haken (UK)

In Groot-Brittannië vind je de roots van progrock en -metal. Sinds 2007 representeert het Britse Haken het genre tot groot succes. De band rondom multi-instrumentalist Richard Henshall komt zijn puike livereputatie waarmaken op Dokk’em Open Air.

Haken is het gemakkelijkst te omschrijven als progmetal. Hun muziek is namelijk een bijzondere verzameling van invloeden en geluiden. Bovendien weten ze ieder album weer iets nieuws in de mix te gooien. Het album Aquarius laat namelijk een te gekke stoofpot van '70 prog à la Genesis en Kansas en moderne prog à la Porcupine Tree en Opeth horen. Daarentegen hoor je op The Mountain meer Queen en Led Zeppelin elementen. Op hun nieuwste wapenfeit Vector laat de band zich van zijn hardste kant horen. Het Britse sextet past perfect in het rijtje Dream Theater, Devin Townsend, Leprous en is een mooie aanvulling op het DOA-affiche.

Crystal Lake (JP)

Snoeihard en sfeervol wisselen elkaar naadloos af bij metalcoreband Crystal Lake. Het Japanse kwintet maakt al jaren furore met spectaculaire liveshows waarbij iedereen helemaal stuk gaat. Dat zal op Dokk’em Open Air niet anders zijn.

De band zag het levenslicht in 2002 in Tokyo, maar groeide al snel uit zijn voegen en ging op tournee door Azië met bands als Parkway Drive, Hatebreed en The Ghost Inside. Met vier ijzersterke platen op zak, hebben ze ook in Europa voet aan de grond gekregen. Festivals als Download Festival, Alcatraz Festival en Into the Grave zijn hen niet onbekend. Niet zo gek, hun metalcore is aanstekelijk, intens, sfeervol en vol breakdowns.