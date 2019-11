Omwonenden kraken voorstel 110 kV-lijn Drachten

Publicatie: ma 18 november 2019 18.02 uur

DRACHTEN - "Miskenning van de problematiek. Mogelijke gezondheidsproblemen worden afgedaan als een bagatel. Een niet te filmen pingpongstory". Scherpe kritiek was er vorige week op het voorstel van burgemeester en wethouders om de 110 kV-hoogspanningslijn in Drachten-West niet ondergronds te brengen. Namens 120 omwonenden kraakte woordvoerder Syb Lemstra de handelswijze van het college en riep de gemeenteraadsleden dinsdagavond op om anders te beslissen.

Lemstra zei het gevoel te hebben dat het college de kostenpost van 12,5 miljoen euro, waarvan Smallingerland 2,5 zou moeten betalen, niet tegen mogelijke gezondheidsproblemen laat opwegen. Hij pleitte voor een goede oplossing, waarmee ook de belangen van omwonenden worden meegewogen. Op allerlei manieren hebben ze meegepraat, maar de klankbordgroep is inmiddels opgeheven en "op de tribune zitten nauwelijks meer mensen", aldus Lemstra.

De gang van zaken komt hem "niet als open, eerlijk en betrouwbaar" over. Enerzijds vroeg vrijwel de gehele raad in 2018 om de kabel ondergronds te brengen. "De inkt van dat amendement is amper droog of het college komt anderhalf jaar later een voorstel om het plan in de kast te schuiven. Niet te filmen", aldus Lemstra. Hij vroeg de raadsleden om een besluit eventueel voor zich uit te schuiven, omdat er geen deadline op een subsidieaanvraag ligt.

De Drachtster electrotechnisch ingenieur Jan Bovenlander schetste dat er nagenoeg geen verband is tussen kinderleukemie en blootstelling aan magnetische velden. Medisch milieukundige Tim Nonner van de GGD Fryslân bevestigde dat beeld, dat uit tientallen wetenschappelijke onderzoeken naar voren komt. Bovenlander: "Ik ben helemaal niet op verkabeling van de hoogspanningsleiding tegen, maar het is zinloos."

Deskundigen van kabelnetbeheerder Tennet vertelden dat een ondergrondse kabel op maaiveldniveau amper magnetische straling veroorzaakt. De kabels liggen relatief diep onder de grond. In Nederland is dat gemiddeld tien tot twintig meter. Hoe diep dat in het tracé in Drachten zou worden is afhankelijk van onder andere de aanwezige grondlagen. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe diep de stroomkabels eventueel in Drachten komen te liggen.