Gouden bekroning voor Ureterper oliebollen

Publicatie: ma 18 november 2019 11.50 uur

URETERP - De oliebollen van Jongsmakelijk uit Ureterp zijn door de Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen Bekroond met Goud. "Hiermee voldoet het product aan strenge kwaliteitseisen en onderscheidt het zich van andere producten."

Jongsmakelijk mag vanaf heden deze titel voor de oliebollen hanteren. Alleen bakkers met kwalitatief hoogwaardige producten komen in aanmerking voor de titel. Tijdens de keuring, die wordt uitgevoerd door de keurmeesters van de Nederlands Bakkerij Centrum, wordt naar diverse aspecten van het product gekeken.

De geanonimiseerde producten worden beoordeeld op bijvoorbeeld vorm, kleur, geur, vetpercentage en smaak/aroma. Nieuw dit seizoen is de hartige oliebol van Jongsmakelijk. De oliebollen zijn te verkrijgbaar in één van de kramen van Jongsmakelijk in de omgeving.