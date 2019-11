Haperende Fonejachtbrug opent voor groot transport

Publicatie: zo 17 november 2019 17.30 uur

WARTEN - Een unieke gebeurtenis voor de Fonejachtbrug bij Warten. De brug ging voor het eerst in 10 jaar open tijdens daglicht. Omstreeks 15.30 uur voer een ponton met een brug voor de provincie Noord-Holland door de geopende brug. De nieuwe Kogerpolderbrug van 340 ton werd gemaakt bij Solidd Steel Structures in Sumar. Even na het middaguur vertrok het pont vanuit Sumar.

De opening ging niet vlekkeloos nadat het ponton om 15.00 uur klaar lag voor de brug. De slagbomen sloten aanvankelijk niet allemaal tegelijk waardoor de brug niet open gezet kon worden. Uiteindelijk ging het om 15.30 uur goed. De slagbomen sloten en de brug ging omhoog om het brugdek op het ponton te laten passeren. Vanwege de grootte van het brugdek (21 meter breed) was vervoer over de weg niet mogelijk.

Normaliter opent de Fonejachtbrug alleen op afroep voor bijzonder transport. De brug wordt dan tussen 2.00 uur en 4.00 uur geopend.

