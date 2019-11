Jongetje bekneld in boom in Bakkeveen

Publicatie: zo 17 november 2019 16.21 uur

BAKKEVEEN - Een jongetje is zondagmiddag vast komen te zitten in een boom aan de Mjûmster Wei in Bakkeveen. Dit gebeurde ter hoogte van de uitkijktoren. De brandweer van Ureterp werd opgeroepen om het jongetje uit de boom te bevrijden.

De brandweerlieden hebben de tak, waardoor het jongetje vast zat, losgemaakt. Nadat de tak was verwijderd, kon het jongetje zonder verwondingen uit de boom komen. De tak werd daarna aan het jongetje gegeven om deze maandag op school te laten zien.

