Inbraak in woning in Buitenpost

Publicatie: zo 17 november 2019 10.21 uur

BUITENPOST - Er is zaterdag ingebroken in een woning aan de Roggeblom in Buitenpost. De inbraak vond in de middag of avond plaats.

Een raam van de woning werd geforceerd om binnen te komen. De woning is daarna doorzocht. De bewoner heeft aangifte bij de politie gedaan. Het lijkt er op dit moment op, volgens de politie, dat er niets is weggenomen.