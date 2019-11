Net op tijd schone mijter voor Sint in Drachten

Publicatie: zo 17 november 2019 10.11 uur

DRACHTEN - De goedheiligman kwam zaterdag veilig aan in het passantenhaventje in Drachten. De sint had eerst zijn werkmuts op omdat zijn mijter onderweg vuil was geworden. De mijterpiet kwam met de politieboot nog net op tijd de schone mijter brengen. Zo kon de Sint met een mooie mijter alsnog het centrum van Drachten betreden.

