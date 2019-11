Sinterklaas overnacht in Twijzelerheide

Publicatie: za 16 november 2019 23.45 uur

TWIJZELERHEIDE - Zaterdag is Sinterklaas ook in Twijzelerheide door vele kinderen onthaald. De Sint bleek echter al een nachtje in Twijzelerheide te hebben geslapen: in de Hervormde Kerk werd de Sint namelijk in nachtkleding aangetroffen.

Nadat de goedheiligman zich had omgekleed, kon hij samen met zijn Pieten beginnen aan een rondtocht door het dorp. Op een sjees werd er een ronde door Twijzelerheide gemaakt.

FOTONIEUWS