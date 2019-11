Intocht Sinterklaas in Gorredijk

Publicatie: za 16 november 2019 16.57 uur

GORREDIJK - Sinterklaas met zijn pieten kwamen zaterdag rond 13.00 uur weer aan in het centrum van Gorredijk. Veel kinderen met hun ouders stond de sint op te wachten.

Na ontvangst door de loco-burgemeester Anko Postman liep de sint door het centrum van Gorredijk om met de kinderen op de foto te gaan en een handje te schudden. Na de wandeling ging de Sint met zijn gezelschap naar MFC de Skâns om daar mee te doen aan een voorstelling over Sinterklaas. Het was weer een zeer geslaagde intocht van de goedheiligman in Gorredijk.

