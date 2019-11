Einde ondersteuning Windows 7

Publicatie: vr 15 november 2019 17.10 uur

BURGUM - Gebruikt u thuis of op het werk nog een computer met Windows 7? Dan is dit bericht voor u bedoeld.

Begin 2020 stopt de ondersteuning voor Windows 7. Hierna krijgt u geen (beveiligings-) updates meer van Microsoft en zult u er vaker tegen aanlopen dat zaken niet meer werken.

Oké PC IT kan u helpen uw computer of laptop om te zetten naar Windows 10, dit kan al vanaf € 45. "Neem uw apparaat mee naar de winkel voor gratis advies!"

Ronald Zijlstra van Oké PC IT licht toe: "Als uw apparaat al wat ouder is, kunnen we dit combineren met een zogenaamde SSD-upgrade. Hierbij wordt de (in verhouding trage) harde schijf vervangen door een veel stillere en snellere SSD-schijf. Wij zetten dan al uw software werkend over."

"Uiteraard hebben we in onze winkels ook veel keuze in nieuwe (en gebruikte) pc’s en laptops waar Windows 10 meteen al op zit."

Wanneer u uw computer zakelijk gebruikt, kan Oké PC IT u ook op locatie ondersteunen.