RTV Kanaal 30 uit de lucht na inbraak

Publicatie: vr 15 november 2019 14.59 uur

BURGUM - Lokale omroep RTV Kanaal 30 kan voorlopig niet meer uitzenden op de ether. Er is ingebroken op de zendlocatie aan de Burgumerdaam in Burgum. Daarbij is zendapparatuur vernield en een deel daarvan is naar beneden gegooid.

"Wij balen daar ontzettend van en zijn zwaar aangeslagen en gedupeerd. We proberen zo snel mogelijk een vervangende zender te installeren." zo laat Luc Tuinstra van Kanaal 30 weten. "Het bestuur heeft aangifte gedaan en hoopt dat de daders gepakt worden en voor de schade verantwoordelijk kunnen worden gesteld." De politie is inmiddels ter plaatse geweest en is gestart met een onderzoek.