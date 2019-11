Man steelt twee tientjes van vader: 3 maand cel

Publicatie: vr 15 november 2019 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige inwoner van Drachtstercompagnie moet 90 dagen zitten omdat hij begin september zijn vader heeft mishandeld. Politierechter Klaas Bunk legde bovenop die onvoorwaardelijke celstraf nog eens 90 dagen voorwaardelijk op. De verdachte wilde twee tientjes hebben voor een nieuwe fietsketting. Toen zijn vader weigerde het geld te geven, ontstond er wat duw- en trekwerk waarbij de zoon zijn vader een drukker zou hebben gegeven. Ook zou hij zijn vader hebben geslagen.

Juridisch foutje

Vervolgens haalde hij 26 euro uit de broekzak van zijn vader. De officier van justitie had de man ook gedagvaard voor de diefstal met het geld, waarbij geweld was gebruikt. Door een juridisch foutje werd de verdachte op dat punt vrijgesproken. Omdat het delict is gepleegd door een familielid, moet de aangifte vergezeld gaan van een klacht. Dat was in deze zaak niet gebeurd. De officier had zes maanden cel geëist.

Oud ijzer stelen

De verdachte heeft een strafblad van 14 pagina's, met veel diefstallen. In oktober 2014 kreeg hij vier maanden cel omdat hij 900 liter diesel had gestolen. In april van dat jaar was hij betrapt toen hij in Gorredijk oud ijzer wilde stelen. De man is zwakbegaafd en hij heeft een verstandelijke beperking. De reclassering weet niet goed wat men met hem aan moet.

Volgens de reclassering mist de man de vaardigheden om zich in het leven staande te houden. Er waren contacten met de GGZ, maar omdat de verdachte vastzit is dat gestopt.

Gewoon afstraffen

Hij zou eigenlijk hulp moeten krijgen, maar daar verzet hij zich tegen. Werkstraffen zijn al een paar keer mislukt. De reclassering adviseerde om hem maar gewoon af te straffen. Advocaat Ad Speksnijder vond de 74 dagen die de man nu al in voorlopige hechtenis heeft vastgezeten meer dan genoeg. Volgens Speksnijder had zijn cliënt ook gewoon recht op het geld omdat hij en zijn vader een gezamenlijk inkomen hebben. 'Het geld kwam uit de huishoudpot', aldus de advocaat. De man wil eigenlijk terug naar zijn vader, maar dat vond de reclassering geen goed idee.