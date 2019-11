Schuur in vuur en vlam in Drachten

Publicatie: do 14 november 2019 19.39 uur

DRACHTEN - Een schuur achter een woning aan Het Noord in Drachten is donderdag verwoest door een uitslaande brand. De brandweer van Drachten werd om 19.09 uur gealarmeerd. De vlammen sloegen al uit het dak toen de brandweer arriveerde.

De brandweer heeft de brand gecontroleerd laten uitbranden. De eigenaar was tijdens de brand niet thuis. Een aantal geiten in een naastgelegen schuur zijn op tijd in veiligheid gebracht.

