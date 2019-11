T-diel volgt Noardeast-FryslÃ¢n met motie PFAS

T-diel volgt Noardeast-Fryslân met motie PFAS

Publicatie: do 14 november 2019 19.35 uur

BURGUM - De PFAS-problematiek werd donderdag voor de tweede keer besproken in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel tijdens een spoeddebat. Unaniem besloten de raadsleden om een tijdelijke PFAS-regeling te treffen. Het vervoer van grond en zand wordt hiermee mogelijk met een schone-grondverklaring. Deze motie werd vorige week al aangenomen door de raad van Noardeast-Fryslân.

Een tweede motie werd ook unaniem aangenomen. In deze motie werd aangegeven dat de gemeente staat voor de burgers en ondernemers. Bedrijven mogen niet de dupe worden van overheidsbeleid en het college van B&W wordt in de motie opgedragen om bedrijven te helpen door bijvoorbeeld tijdelijk opslagruimte voor grond ter beschikking te stellen, als dat nodig is. Een derde motie om de bronnen aan te pakken (bijv. kunstgras of blusschuim) haalde het ook.

Er werd bovendien opnieuw een motie ingediend met de strekking van vorige week tijdens het spoeddebat. In die motie werd verzocht om tijdelijk een hogere norm toe te staan. Deze motie haalde het niet. Veel cijfers / bodemkaarten zijn op dit moment in Friesland nog niet beschikbaar. Het is mede daardoor lastig om een hogere norm te hanteren terwijl een aantal cijfers niet bekend is, zo vond een aantal raadsleden.