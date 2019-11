Surhuisterveen krijgt er nieuwe straatnaam bij

Publicatie: do 14 november 2019 16.06 uur

SURHUISTERVEEN - Feike Wybrensstrjitte. Dat is de nieuwe straatnaam voor de doodlopende weg aan De Dellen in Surhuisterveen. Dat heeft het college van B&W van Achtkarspelen voorgenomen. De benoeming van de naam is besproken met dorpsbelang en stichting Oud Achtkarspelen.

De gemeente vindt het handig dat de doodlopende straat een eigen naam krijgt om de vindbaarheid te bevorderen. Aan de nieuwe straat worden nieuwe woningen gebouwd. Het voorgenomen besluit ligt nog 6 weken ter inzage en daarna volgt een definitief besluit door het college van B&W.