Dokkumse (44) moet rijbewijs inleveren

Publicatie: do 14 november 2019 14.58 uur

LEEUWARDEN - Een 44-jarige vrouw uit Dokkum moest dinsdagnacht haar rijbewijs inleveren bij de politie omdat ze onder invloed van drugs achter het stuur zat. Ze werd woensdag rond 2.15 uur door de politie gecontroleerd op de Goudenregenstraat in Leeuwarden. Uit de speekseltest werd duidelijk dat de vrouw drugs had gebruikt.

Aan het bureau werd een bloedproef afgenomen en daar werd bij de politie ook duidelijk dat de vrouw vier weken eerder ook al werd betrapt op drugsgebruik tijdens het rijden. Er was destijds ook een bloedproef afgenomen en daaruit bleek dat ze toen de maximaal toegestane waardes had overschreven. In overleg met de Officier van Justitie is haar rijbewijs ingevorderd.