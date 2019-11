Ondernemersprijzen uitgereikt in Tytsjerksteradiel

Publicatie: do 14 november 2019 10.38 uur

BURGUM - Brasserie om de Dobben en Bouwbedrijf Swart zijn woensdagavond uitgeroepen tot winnaars van de Ondernemersprijs Tytsjerksteradiel 2019. Bij het stemmen op de publieksprijs kwam De Timmermantsjoender uit Garyp als winnaar uit de bus. De uitreiking van de prijzen vond plaats in Glinstrastate te Burgum. De gemeente Tytsjerksteradiel en Rabobank Drachten Noordoost Friesland organiseerden de Ondernemersprijs dit jaar voor het eerst.

Genomineerden

Uit een aantal aanmeldingen heeft een onafhankelijke jury eerder dit jaar drie ondernemingen voor de categorie Kleinbedrijf geselecteerd (De Timmermantsjoender uit Garijp, Brasserie Om de Dobben uit Burgum en Meubelfabriek Westra uit Burgum). De jury selecteerde ook drie ondernemingen voor de categorie Middenbedrijf (Bouwbedrijf Swart uit Eastermar, Solidd Steel Structures uit Sumar en Frisia Bergum uit Burgum).

Deze zes bedrijven zijn de afgelopen weken door de juryleden bezocht. De jury bestond uit ondernemers Simon Soet, Gretha Hoogland, Marijke Dikkerboom, Durk Mous directievoorzitter Rabobank en burgemeester Jeroen Gebben. Dit jaar lette de jury op duurzaamheid, innovatie, bijdrage in de samenleving, rol in de sector en continuïteit in de bedrijfsvoering. Zij bepaalden gezamenlijk welke twee ondernemingen de ondernemersprijs in ontvangst mochten nemen.

Winnaars Ondernemersprijs Tytsjerksteradiel

De jury heeft Brasserie Om de Dobben uitgeroepen tot winnaar van de Ondernemersprijs in de categorie Kleinbedrijf. Brasserie Om de Dobben is volgens de jury in korte tijd een begrip geworden in de regionale horeca. De jury waardeerde de combinatie van educatie, natuurbeheer en recreatie. Bij Brasserie Om de Dobben staat niemand aan de zijlijn, ook mensen met een beperking kunnen hier genieten van de natuur.

In de categorie Middenbedrijf koos de jury Bouwbedrijf Swart uit Eastermar als winnaar. Het bedrijf is sterk in het bieden van een werkplek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het delen van vakkennis. Volgens de jury onderscheidt Bouwbedrijf Swart zich voornamelijk door haar rol in de energietransitie en verduurzaming door energieneutrale bouw en het gebruik en inzet van zonnepanelen. Bovendien waardeerde de jury hun rol in de samenleving en in de sector.

Publieksprijs

De winnaar van de publieksprijs werd bepaald door het aanwezige publiek. De zes genomineerde bedrijven presenteerden zich in een vraaggesprek onder leiding van Omrop Fryslân presentatrice Afke Boven. Aansluitend werd er een film getoond met een impressie van alle ondernemingen. Via een online stemming konden de aanwezigen vervolgens hun voorkeur kenbaar maken. Een meerderheid van de stemmen ging naar De Timmermantsjoender waarmee zij de Publieksprijs 2019 in de wacht sleepten. De Timmermantsjoender tovert oude gebouwen om naar multifunctionele locaties, zoals (zorg)woningen en kantoren.