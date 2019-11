60e vogeltentoonstelling van de Woudzangers

Publicatie: wo 13 november 2019 22.12 uur

HARKEMA - H. Pel uit Kollumerzwaag is de grote winnaar op de 60e vogeltentoonstelling van de Woudzangers in Harkema. Bij de 60e onderlinge vogeltentoonstelling werden door 50 inzenders 504 vogels ingezonden die door 9 keurmesters van de NBvV werden gekeurd de kwaliteit was weer van topniveau constateerden de keurmeesters. Ook de vrijwilligers hadden hun uiterste best gedaan om alles in goede banen te leiden waar het bestuur van de Woudzangers trots op kan zijn dat zoiets nog in Harkema kan. H. Pel uit Kollummerzwaag werd terecht kampioen met zijn topvogels.

Ook WK v/d Veen uit Harkema en AT Vissia uit Burum deden goede zaken door diverse kampioenen te laten noteren. W Weening uit Harkema kwam ook met 8 topvogels en won 3 kampioenschappen verder waren er nog vele liefhebbers die een kampioenschap behaalden Zij allen gefeliciteerd.

Verder waren er nog heel veel 1e,2e en 3e prijswinnaars wat de penningmeester van de Woudzangers weer veel geld kost.

Dit is weer een tentoonstelling die je als bezoeker niet mag missen de openingstijden zijn donderdag 14-11 van 14.00 tot 22.00 uur vrijdag 15-11- van 14.00 tot 22.00 uur en zaterdag 16-11-van 10.00 tot 12.00 uur. dit alles in zaal de Klok te Harkema.

Kooinr Kampioen Inzender Soort PNT BM



475 Tentoonstelling H Pel Goudvoorhoofdparkiet 94



476 Bondskruis H Pel Goudvoorhoofdparkiet 94 BK

23 Kleurkanaries ek HH Postma Geel 94 BM

53 Kleurkanaries ek C Wiersma Zwart intensief melanine 93 BM

9 Kanarie kleur/v en p ok D Beintema Kanarie wit 91

68 Vorm-postuur ek WK vd Veen Raza Espanol 93 BM

001-004 Kanaries stam W Weening Wit 375

005-006 Kanaries stel W Weening Wit 186

105 Zebravinken ek WK vd Veen Grijs 92

170 Tropen ek AH Wijma Spitsstaartamadine 93 BM

176 Tropen ok G van Lune Dornastrilde 176

198 Eur. Cultuur ek WK vd Veen Sijs wildkleur 93

200-201 Eur. Cultuur stel WK vd Veen Kleine Barmsijs 181

255 Standaard grasp ek J van Hijum Cinnamon hemelsblauw 92

235 Kleine grasparkiet ek H de Haan Fallow geelm violet 91

294 Groep 21 ek S de Boer Personata Donkerblauw 93 BM

274 Groep 21 ok B Wassenaar Fischeri pastel groen 92

327 Groep 22 ek AT Vissia Catharina turquoise 92

352 Groep 23 ek K Bosma Turquoisine groen 93 BM

374 Groep 24 ek H Pel Valkparkiet wildkleur 93

398 Groep 25-26 ek AT Vissia Roodstuitparkiet 93 BM

386 Groep 25-26 ok W Lieuwes Veelkleurenparkiet 93

476 Groep 27 t/m 32 ek H Pel Goudvoorhoofdparkiet 93

492 Groep 27 t/m 32 ok T Miedema Bonte Boer 93

387-390 Parkieten Stam AT Vissia Roodstuitparkiet 374

393-394 Parkieten Stel AT Vissia Roodstuitparkiet 185

501 Groep 34 ek J Andringa Grondduifje 92 BM

94 Jeugd ek BS Rekker Gloster Corona 91 BM

433 Jeugd ok YJ van Kammen Pennant rosella blauw 93

398 Derby AT Vissia Roodstuitparkiet 93

