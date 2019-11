Gewonde bij autobotsing in Drachten

Publicatie: wo 13 november 2019 18.12 uur

DRACHTEN - Twee auto's zijn woensdag rond 17.37 uur met elkaar in botsing gekomen op de Noorderdwarsvaart in Drachten. De oorzaak van het ongeval is onbekend.

Een vrouw raakte bij het ongeval gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de zaak verder met betrokkenen afgehandeld.

