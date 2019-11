Kwekerij voor wietstekken was 'geoliede machine'

Publicatie: wo 13 november 2019 17.11 uur

LEEUWARDEN - Bij een inval in een loods aan de Industrieweg in Appelscha stuitte de politie eind maart 2017 op een kwekerij voor hennepstekken. Vier personen werden opgepakt, twee vrouwen uit Drachten (45 en 43 jaar), een 49-jarige Drachtster en een 44-jarige inwoner van Oosterwolde. In de loods stonden in drie verschillende ruimtes 147 ‘grote’ zogeheten moederplanten en ruim 3400 hennepstekken.

12-uurs cyclus

Een buurman had de politie op het spoor van de stekkenkwekerij gezet. De buurman had gemeld dat hij al sinds oktober 2016 een wietgeur had geroken en hij had gezoem gehoord. Een meting van het elektriciteitsverbruik van de loods wees uit dat er sprake was van een zogeheten 12-uurs cyclus wat de stroomafname betreft, iets wat gebruikelijk is bij de teelt van hennep. Het viertal zat woensdag tegenover rechter Chris Beuker, meer dan tweeënhalf jaar nadat ze werden aangehouden.

Kraamkamer van Suver Buver

Het bleek dat er sprake was van een duidelijke rolverdeling. De loods was gehuurd door de 43-jarige vrouw. Op de zitting zei ze dat het plan was om haar stoffeerderij van tweedehands meubeltjes in de loods op te zetten. Bij de politie had ze al vrij vlot toegegeven dat de bedoeling was om hennepstekken op te kweken. De vrouw noemde de kwekerij destijds ‘de kraamkamer van stichting Suver Nuver, een stichting die als doel heeft medicinale wietolie (CBD-olie) voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken.

Drijvende kracht

De 49-jarige Drachtster was de drijvende kracht achter de stekkenkwekerij. Hij was verantwoordelijk voor de financiën, de verzorging van de planten en het transport. Dat ging er redelijk geheimzinnig aan toe: de man bracht een lading stekjes naar een restaurant in Leeuwarden, waarna zijn auto en de stekjes werden meegenomen naar een onbekende locatie. De andere twee verdachten, de Oosterwoldiger is de broer van de 43-jarige vrouw, kwamen een keer in de week langs om hand- en spandiensten te verrichten.

Begindatum

De discussie op de zitting ging vooral over de begindatum: de verdachten zeiden op de zitting dat de kwekerij vanaf eind januari 2017 had gedraaid, tot het moment van de inval. De rechter hield hun echter aan hun verklaringen bij de politie: daar hadden ze ruwweg verklaard dat de kwekerij al in 2016 draaide. Rechter Beuker ging er vanuit dat er in april 2016 was begonnen met de teelt. Die conclusie was mede gebaseerd op stortingen die de 43-jarige huurster bij de bank had gedaan. De vrouw zei zelf dat het om inkomsten uit de stoffeerderij ging. Wat Beuker betrof stond het vast dat om inkomsten van de stekkenkwekerij ging.

'De grote man'

De vrouw kreeg een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Beuker stelde het financiële voordeel vast op ruim 25.000 euro. Dat bedrag moet de vrouw aan de Staat betalen. De 49-jarige Drachtster, de vriend van de huurder – Beuker: ‘de grote man’- kreeg een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijk. Hij moet ruim 15.000 euro terugbetalen. De andere twee verdachten kregen een werkstraf van 120 uur. Zij moeten beide 1600 euro in de Staatskas storten. Beuker noemde de stekkenkwekerij ‘een goedlopend bedrijf, een geoliede machine’.