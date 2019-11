Auto in de sloot langs Ljouwerterdyk

Publicatie: wo 13 november 2019 16.52 uur

HOLWERD - Langs de Ljouwerterdyk bij Holwerd is woensdag een auto in de sloot terecht gekomen. De bestuurster raakte rond 16.15 van de weg. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.

De bestuurster reed van Holwerd richting Blije. Ze raakte vermoedelijk met de wielen aan de rechterkant van de weg in de berm en kwam na een stuurcorrectie over het fietspad aan de andere kant van de weg in de sloot terecht.

Ze knalde met de neus van de auto tegen de slootswal waarna de auto een draai maakte van 180 graden. De vrouw kon zelf uit het voertuig komen.

De bestuurster is door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld.

