Zorgverzekering duurder in 2020: verschillen groot

Publicatie: wo 13 november 2019 13.15 uur

LEEUWARDEN - Nederlanders gaan in 2020 meer premie betalen voor hun zorgverzekering. Gemiddeld wordt de basisverzekering zo'n 2 euro per maand duurder. Dat blijkt uit een overzicht van Zorgwijzer, waarin alle premies in kaart zijn gebracht.

Die 'lichte' premiestijging geldt helaas niet voor iedereen. Veel Nederlanders gaan er meer dan 60 euro op achteruit in 2020. Dit komt omdat zorgverzekeraars de korting moeten verlagen op de collectieve zorgverzekeringen, die vaak via de werkgever worden afgesloten. Wie bij zijn huidige collectief blijft, laat dus honderden euro's liggen.

Uit het overzicht van Zorgwijzer wordt ook duidelijk dat de prijsverschillen tussen zorgverzekeraars enorm zijn. Tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering zit bijna 500 euro verschil. Dat loopt nog verder op als ook aanvullende verzekeringen worden meegenomen.

Hogere zorgpremie

Verzekerden betalen in 2020 gemiddeld 119,83 euro per maand voor een basisverzekering, blijkt uit de cijfers van Zorgwijzer. Dat is 2,34 euro in de maand meer dan nu, ofwel een stijging van 2 procent. Het kabinet ging in de Miljoenennota uit van een stijging van gemiddeld 3 euro per maand.

Dat de zorgverzekering duurder wordt, heeft meerdere redenen vertelt Koen Kuijper van Zorgwijzer: "Allereerst is er een hogere zorgvraag als gevolg van vergrijzing en toename van chronische aandoeningen. Dat betekent dat er meer zorgkosten worden gedeclareerd. Ook betalen we meer premie, omdat de salarissen van zorgpersoneel omhoog gaan en de ziekenhuisbehandelingen en geneesmiddelen duurder worden."

Prijsverschillen groot

Kuijper geeft aan dat de premie tussen zorgverzekeraars enkele honderden euro's op jaarbasis kan verschillen: "Dat is enerzijds te verklaren als je kijkt naar de voorwaarden in de basisverzekering. Zo kies je bij de ene verzekeraar altijd je eigen ziekenhuis of zorgverlener, terwijl je bij de andere verzekeraar slechts kun kiezen uit een select aanbod zorgaanbieders. Anderzijds is bekend dat de ene zorgverzekeraar meer geld achter de hand heeft dan de ander. Dit geld kan worden ingezet om prijsstijgingen het hoofd te bieden."

Zorgverzekering via werkgever minder voordelig

De overheid legt de collectieve zorgverzekering per 2020 aan banden. In de praktijk betekent dit dat de korting op de collectieve basisverzekering wordt verlaagd van maximaal 10 procent naar 5 procent.

Het hebben of kiezen van een collectieve verzekering wordt dus minder interessant. Sterker nog, veel individueel af te sluiten zorgverzekeringen zijn nu al goedkoper dan vergelijkbare collectieve verzekeringen. Het loont dus om de huidige zorgpolis onder de loep te nemen en een vergelijking te maken voor 2020.